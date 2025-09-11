На фронте более 200 столкновений с врагом в сутки – Генштаб

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении – 57 атак агрессора.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано семь боевых столкновений.

Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 32 управляемые авиабомбы и осуществил 204 артиллерийских обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Одрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 7 боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг осуществил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лесовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Комышуваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава.