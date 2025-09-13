Все разделы
ВСУ отразили на Покровском направлении почти 50 атак россиян – Генштаб

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 08:16
ВСУ отразили на Покровском направлении почти 50 атак россиян – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ, 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада

За прошедшие сутки на фронте произошло 183 боевых столкновения, 49 штурмов россиян Силы обороны остановили на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 13 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и осуществил 133 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боестолкновения в районах Волчанска, Амбарного и в сторону Слобожанского, Одрадного, Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Колодезов и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголове, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 20 атак на позиции наших подразделений в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районе Орехово-Василевки и в направлении Ступочек, Предтечиного, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Катериновка, Александро-Калиновое и в сторону Иванополья, Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Затишье, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверовое, Молодецкое, Новоподгородное, Филия.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороне, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филии, Ивановки, Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил

На Ореховском направлении враг осуществил два штурма в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

