Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония частично закрыла воздушное пространство у восточной границы

Иванна Костина, Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 11:40

Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль всей восточной границы, чтобы более тщательно следить за воздушным пространством в связи с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: Сообщается, что ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров.

Реклама:

Прямая речь командующего ВВС Эстонии Рийво Валге: "Мы лишь ограничиваем часть авиаактивности. Простым языком это означает, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и пограничной охраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, – могут продолжать работу. Мы вводим эту меру для того, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет вывести из зоны или посадить мирные воздушные суда".

Детали: Введение запретной зоны связано с необходимостью Сил обороны в ближайшие недели проводить в этом районе более детальный воздушный надзор, тренировочные мероприятия и более гибкую охрану воздушного пространства, при этом обеспечивая безопасность авиадвижения.

"Мы получили информацию, что воздушное пространство Петербурга было закрыто из-за атаки. Мы внимательно наблюдали за российскими самолетами и вертолетами у наших границ и усилили свои возможности наблюдения. Это произошло именно прошлой ночью (11 сентября – ред.)", – пояснил Валге.

РЕКЛАМА:

Военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения.

Однако они также коснулись работы авиалинии Хельсинки-Тарту.

"Вчера информация поступила неожиданно и быстро. Наша цель – безопасность пассажиров и пилотов. Поэтому изначально меры были строгими. Сегодня мы пересмотрели зону ограничений, обсудили с ВВС, в частности часть зоны, необходимую Finnair для полетов в Тарту в определенные часы, и сделали ее свободной. Finnair подтвердила, что сможет работать в этих условиях, и ВВС официально изменили зону", – сообщил представитель Службы управления воздушным движением Михкель Хауг.

Оценка угрозы со стороны Сил обороны не изменилась: для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная военными действиями России против Украины. Аналогичные зоны запрета полетов ввели Финляндия и Латвия.

Что предшествовало:

  • 25 августа во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также был кратер от взрыва.
  • По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.
  • Дроны наносили удары как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенном недалеко от границы с Эстонией.
  • Во многих аэропортах России вводили ограничения, авиакомпании меняли расписание.

ЭстонияавиабеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
видео, фотоИз-за пожара в ужгородской больнице погиб 74-летний пациент
СМИ: Крышу дома в Польше во время вторжения БПЛА развалил не дрон, а ракета с F-16
В Евросоюзе одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты
Все новости...
Эстония
МИД Эстонии выразил России протест из-за нового нарушения своего воздушного пространства
Эстония обсудила с Украиной инцидент с падением дрона
Подводный кабель Estlink 1 между Эстонией и Финляндией отключили из-за неизвестной проблемы
Последние новости
20:24
Опрос: почти половина жителей Румынии – за объединение с Молдовой
20:18
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа" – УП
20:16
ОПЕК оценит свои производственные мощности на встрече в Вене
20:13
Американский телеканал показал карту Украины без Крыма
20:10
России придется сократить добычу нефти из-за атак дронов - Reuters
20:01
фотоСпасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
19:59
Всемирный банк предоставил $88 миллионов на поддержку украинского бизнеса
19:58
Премьер-министр Испании выступил за отстранение Израиля от международного спорта
19:45
ШИ-технологии добрались до Бога: как миллионы людей обращаются в высшие силы через чат-боты
19:36
Украинская Swarmer привлекла $15 млн на развитие роевых дронов с ИИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: