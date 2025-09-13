Россияне почти час обстреливали Константиновку: погибли 3 человека, еще 7 – ранены

В субботу, 13 сентября, российские войска из артиллерии и РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека, еще 7 жителей получили ранения.

Источник: Донецкая облпрокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дословно Донецкая облпрокуратура: "13 сентября 2025 года в течение 50 минут войска ВС РФ били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч". Под вражеским огнем в очередной раз оказался жилой микрорайон. В результате атаки погибли трое горожан 33, 76 и 78 лет".

Детали: Также по местам жительства получили ранения четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое 27, 59 и 61-летних мужчин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В населенном пункте повреждены 14 частных и многоквартирных домов и легковой автомобиль.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.