Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне почти час обстреливали Константиновку: погибли 3 человека, еще 7 – ранены

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 14:03
Россияне почти час обстреливали Константиновку: погибли 3 человека, еще 7 – ранены
фото: Донецкая облпрокуратура

В субботу, 13 сентября, российские войска из артиллерии и РСЗО "Смерч" обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека, еще 7 жителей получили ранения.

Источник: Донецкая облпрокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дословно Донецкая облпрокуратура: "13 сентября 2025 года в течение 50 минут войска ВС РФ били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч". Под вражеским огнем в очередной раз оказался жилой микрорайон. В результате атаки погибли трое горожан 33, 76 и 78 лет".

Реклама:
 

Детали: Также по местам жительства получили ранения четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое 27, 59 и 61-летних мужчин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

 

В населенном пункте повреждены 14 частных и многоквартирных домов и легковой автомобиль.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО
В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"
Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Почти за год уволили 57 прокуроров со статусом инвалидности
Все новости...
Донецкая область
Россияне нанесли удар по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки в Краматорске
НПУ показала эвакуацию из горящей Яровой, где россияне убили 25 гражданских
Россияне атаковали центр Краматорска: ранены три человека
Последние новости
03:14
Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
02:46
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом
01:52
МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС
01:41
UCI сомневается в возможности проведения в Испании международных велогонок
01:12
В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме
00:30
После разговора с Трампом фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций ЕС против России
23:53
Monobank обновил "Дашборд" – теперь можно подробнее посмотреть, на что тратят деньги его клиенты
23:53
Формула-1 объявила расписание спринтерских гонок сезона-2026
23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
23:40
Украинское дерби во втором туре: расписание матчей ХИТа и Kyiv Futsal в Лиге чемпионов
Все новости...
Реклама:
Реклама: