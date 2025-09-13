Росіяни майже годину поливали вогнем Костянтинівку: загинули 3 людей, ще 7 – поранені

У суботу 13 вересня російські війська з артилерії та РСЗВ "Смерч" обстріляли Костянтинівку Донецької області, у результаті чого загинули 3 людей, ще 7 мешканців отримали поранення.

Джерело: Донецька облпрокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Дослівно Донецька облпрокуратура: "13 вересня 2025 року упродовж 50 хвилин війська зс рф били по Костянтинівці зі ствольної артилерії та РСЗВ "Смерч". Під ворожим вогнем вчергове опинився житловий мікрорайон. Внаслідок атаки загинули троє містян 33, 76 та 78 років".

Деталі: Також за місцями мешкання зазнали поранень четверо жінок віком від 42 до 59 років й троє 27, 59 і 61-річних чоловіків. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та відкритий перелом. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У населеному пункті пошкоджено 14 приватних та багатоквартирних будинків і легковий автомобіль.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.