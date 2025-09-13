В России произошел взрыв на ж/д путях: погибли сотрудники Росгвардии, задерживаются поезда

Вследствие взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибло двое сотрудников Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии, задерживается ряд поездов.

Источник: губернатор Орловской области Андрей Клычков, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, РИА Новости

Детали: Как сообщил Клычков, в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам губернатора, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.

Он отметил, что на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.

Как сообщила Московская железная дорога, десять поездов задерживаются в пути в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка в Орловской области. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что при детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области погибли двое сотрудников Росгвардии, ещё один находится в тяжёлом состоянии.