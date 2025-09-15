На фронте 187 столкновелений с врагом, из них 58 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 187 боевых столкновений с врагом, на Покровском направлении защитники остановили 58 атак противника.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, осуществил 193 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 10 боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Одрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Киндрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставок и вблизи населенных пунктов Шандриголове, Дерилове, Колодязи, Дробышево, Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений в районах Ступочек, Часового Яра и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг осуществил 14 атак в районах Плещеевки, Катериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лесовка, Удачное, Новоподгородное, Шаховое, Вольное, Зверовое, Молодецкое, Новоукраинка, Филия, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новая Ивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Комышуваха, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник 2 наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили 5 штурмовых действий оккупантов.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.