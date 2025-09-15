"Звонили от Умерова и предлагали его человечка": Михайлова о том, почему отказалась работать в Минобороны

Депутат Киевсовета, начальник медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" и общественный деятель Алина Михайлова заявила, что отказалась возглавить Департамент здравоохранения в Министерстве обороны, потому что не хотела играть в подковерные игры и назначать на руководящие должности "людей от Умерова".

Источник: Михайлова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Михайловой: "Там начались кулуарные игры, играть в которые я отказалась еще на старте".

Реклама:

Детали: Она рассказала, что ее позвали в Минобороны в то время, когда в Департаменте здравоохранения был конфликт между тогдашним директором Оксаной Сухоруковой и заместителем министра обороны Сергеем Мельником.

По словам Михайловой, она тогда поговорила с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым и Мельником, которым объяснила, что ее "приоритетом будет фронт, а не военные госпитали", сообщила, что у нее есть команда и стратегия на полгода с "четким планом работы на каждый месяц".

Она уточнила, что в ее команду входили люди из волонтерской среды, часть из них военные с фронта, а часть – гражданские.

РЕКЛАМА:

"Я еще на старте предупредила: у нас не будет игр с расстановкой чьих-то людей или закрыванием глаз на какие-то проблемы. И если кто-то будет вставлять палки в колеса, я не буду молчать и выйду в публичную плоскость.

Это должен был быть прозрачный офис различных решений. Сначала всем все понравилось. Но на каком-то этапе мне звонит заместитель Умерова и говорит: "У нас есть человечек, который должен стать твоим заместителем". Отвечаю: "Нет, у меня на эту должность уже есть другой человечек, а ваш человечек мне не подходит", – рассказала Михайлова.

Она подчеркнула, что не нуждалась в рекомендациях по кадрам, потому что имела своих людей на каждую должность.

"И лучше мы сначала будем двигаться небольшой командой, а потом привлекать кого-то, кто увидит результат. Я – военная, офицер, Министерство уже успело изменить должность с гражданской на военную, переделать штат. И тут в какой-то момент мне звонит Никита (Никитенко – УП), кажется, госсекретарь у Умерова, с новым предложением: стать просто советником Рустема. Я объяснила, что мне неинтересно просто получить удостоверение советника в Минобороны. Советник – это не должность, это удовлетворение его, что ты приближен к телу министра и к большой политике. Я сказала: "Нет"", – рассказала Михайлова.

Она добавила, что после этого пыталась позвонить Умерову, но он уже не брал трубку.

"Я звоню Рустему, а он не берет трубку. Я ему пишу: "У нас поменялись планы? Мы же с вами пожали руки в кабинете, я и вы". Набрала Никиту, набрала Мельника и сказала, что ухожу из этой истории, мне это не интересно, и вообще все это очень противно и не по-мужски", – отметила Михайлова.

Она добавила, что планировала ввести "реестр травм, статистику и анализ".

"Была уверена, что если мы засядем на эти полгода, то сможем многое сделать... Что для меня было бы результатом? Уменьшить количество тех травм, которые можно предотвратить. Это наружные кровотечения, ампутации. У нас с командой был план, что мы должны проанализировать все, что происходит на фронте, а не в госпиталях", – рассказала Михайлова.