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Умеров назначил двух заместителей и заявил о создании набсоветов по контролю закупок

"Украинская правда"Пятница, 11 октября 2024, 17:20
Умеров назначил двух заместителей и заявил о создании набсоветов по контролю закупок
Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров назначил своими заместителями Сергея Мельника и Сергея Боева, а также сообщил о начале работы наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

Источник: Министерство обороны Украины, Рустем Умеров в Facebook

Детали: Сергея Боева назначили на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции. До этого 41-летний Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Второй новоназначенный заместитель министра обороны - бригадный генерал Сергей Мельник. Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала.

В свою очередь, Умеров сообщил на своей странице в Facebook о завершении создания наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. На сайте Минобороны опубликовали список членов наблюдательных советов

Прямая речь Умерова: "Наблюдательные советы – важный элемент для эффективного и прозрачного управления закупками. Назначение их является важным шагом к соответствию международным стандартам. Это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует коррупционные риски и повышает доверие к системе как внутри страны, так и со стороны наших международных партнеров.

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В составе советов будут украинские и международные эксперты, что позволит интегрировать лучший мировой опыт в реформирование нашей оборонной сферы".

Справочно:

В период с 2016 по 2022 годы Сергей Боев занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.

Боев имеет степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

Сергей Мельник родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Сергей Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Читайте также: Семь вопросов к министру Умерову

Предыстория:

  • Представительство НАТО в Украине приветствовало создание наблюдательных советов для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября заявил, что продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, что приближает эти процессы к стандартам НАТО.

Минобороны
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