Число раненых в Краматорске возросло до 19

Анастасия ПроцПонедельник, 15 сентября 2025, 21:42
Число раненых в Краматорске возросло до 19
Иллюстративное фото: Getty Images

Девятнадцать человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь: "Число раненых в результате ночного обстрела четырьмя ФАБами по центру Краматорска возросло до 19 человек".

Что предшествовало:

  • Ночью 14 сентября россияне нанесли 3 удара ФАБами по центру Краматорска. Ранее было известно о 15 раненых.

