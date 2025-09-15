Число раненых в Краматорске возросло до 19

Девятнадцать человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь: "Число раненых в результате ночного обстрела четырьмя ФАБами по центру Краматорска возросло до 19 человек".

Что предшествовало: