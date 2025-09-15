Число раненых в Краматорске возросло до 19
Понедельник, 15 сентября 2025, 21:42
Девятнадцать человек получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска, что в Донецкой области, поздно вечером 14 сентября.
Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко
Прямая речь: "Число раненых в результате ночного обстрела четырьмя ФАБами по центру Краматорска возросло до 19 человек".
Реклама:
Что предшествовало:
- Ночью 14 сентября россияне нанесли 3 удара ФАБами по центру Краматорска. Ранее было известно о 15 раненых.