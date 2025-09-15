Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість поранених у Краматорську зросла до 19

Анастасія ПроцПонеділок, 15 вересня 2025, 21:42
Кількість поранених у Краматорську зросла до 19
Ілюстративне фото: Getty Images

Дев’ятнадцять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центру Краматорська, що на Донеччині, пізно ввечері 14 вересня.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Кількість поранених, в наслідок нічного обстрілу чотирма ФАБами по центру Краматорська, зросла до 19 осіб".

Реклама:

Що передувало:

Краматорськобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Путін звільнив Козака, який закликав до перемовин з Україною, бо бажає далі воювати – ISW
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
Усі новини...
Краматорськ
До 15 зросла кількість поранених у Краматорську
Росіяни вдарили 3 ФАБами по центру Краматорська: 9 поранених
Росіяни почали залітати в Краматорськ FPV-дронами: атаковано автівку аварійної бригади
Останні новини
09:07
відеоДе ховається заступник Єрмака Ростислав Шурма? Розслідування Михайла Ткача
09:06
Дрони атакували російський Волгоград, де працює підприємство "Лукойла"
09:04
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
09:02
Данія проводить великі військові навчання в Гренландії без участі США
08:42
Словаччина та Угорщина не зменшать імпорт енергоносіїв з РФ, якщо не буде альтернатив
08:22
Генштаб: У середу на фронті було 184 бої, найгарячіше – під Покровськом
08:19
Вперше сенатор США назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом
07:56
У Польщі затримали підозрюваного, який міг зрізати хрест з української церкви
07:37
930 солдатів і 33 артсистеми – втрати РФ за добу
07:24
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються кілька потягів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: