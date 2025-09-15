Кількість поранених у Краматорську зросла до 19

Дев’ятнадцять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центру Краматорська, що на Донеччині, пізно ввечері 14 вересня.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова: "Кількість поранених, в наслідок нічного обстрілу чотирма ФАБами по центру Краматорська, зросла до 19 осіб".

Реклама:

Що передувало: