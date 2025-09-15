Кількість поранених у Краматорську зросла до 19
Понеділок, 15 вересня 2025, 21:42
Дев’ятнадцять людей дістали поранення внаслідок російського удару по центру Краматорська, що на Донеччині, пізно ввечері 14 вересня.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
Пряма мова: "Кількість поранених, в наслідок нічного обстрілу чотирма ФАБами по центру Краматорська, зросла до 19 осіб".
Що передувало:
- Вночі 14 вересня росіяни вдарили 3 ФАБами по центру Краматорська. Раніше було відомо про 15 поранених.