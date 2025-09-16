Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО

Администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО.

Источник: "Европейская правда", агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника

Детали: По данным Reuters, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби утвердил две поставки вооружений Украине на сумму по $500 миллионов долларов по новому механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО", – говорится в материале.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов членов Альянса.

С тех пор европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в целом до 10 миллиардов долларов.