Reuters: США одобрили первые поставки оружия Украине за счет союзников НАТО

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 16 сентября 2025, 20:55
Иллюстративное фото: Getty Images

Администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО.

Источник: "Европейская правда", агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника

Детали: По данным Reuters, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби утвердил две поставки вооружений Украине на сумму по $500 миллионов долларов по новому механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО", – говорится в материале.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов членов Альянса.

С тех пор европейские государства в целом пообещали выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в целом до 10 миллиардов долларов.

