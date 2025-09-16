Все разделы
Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ

Татьяна ОлейникВторник, 16 сентября 2025, 22:37
Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если на них будет массированная воздушная атака.

Источник: интервью Зеленского SkyNews публикует YouTube-канал Офиса президента

Прямая речь: "Наши Воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, и истребители, и беспилотники-перехватчики – это мультисистема – все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700, и это большое число. Можно сравнить сейчас с Польшей, например.

Это не послание нашим польским друзьям – они не в состоянии войны, поэтому понятно, что они не готовы к таким вещам. Но даже если сравнить: 810, и мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов, и они сбили четыре. У них не летели ракеты и не было баллистики.

И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака".

Детали: Зеленский добавил, что Украина может обучать и тренировать военных из других стран-партнеров, ведь они и очень помогали с самого начала войны.

Что предшествовало:

На прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

