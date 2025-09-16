Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если на них будет массированная воздушная атака.

Источник: интервью Зеленского SkyNews публикует YouTube-канал Офиса президента

Прямая речь: "Наши Воздушные силы с подразделениями ПВО, с мобильными группами, и истребители, и беспилотники-перехватчики – это мультисистема – все это работало против 810 дронов. И в тот день они сбили 700, и это большое число. Можно сравнить сейчас с Польшей, например.

Это не послание нашим польским друзьям – они не в состоянии войны, поэтому понятно, что они не готовы к таким вещам. Но даже если сравнить: 810, и мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов, и они сбили четыре. У них не летели ракеты и не было баллистики.

И, конечно, они не смогут спасти людей, если у них будет массированная атака".

Детали: Зеленский добавил, что Украина может обучать и тренировать военных из других стран-партнеров, ведь они и очень помогали с самого начала войны.

Что предшествовало:

На прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.