Трамп рассказал о разговоре с Си: есть прогресс в отношении завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином: говорили о торговле и войне в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Truth Social

Детали: Трамп написал, что "завершил очень продуктивный телефонный разговор" с Си.

Реклама:

"Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, в частности по торговле, фентанилу, необходимости прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждению соглашения о TikTok", – добавил он.

Также, по словам президента США, он договорился с Си о встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, а также об обмене визитами – Трамп поедет в Китай в 2026 году, а Си в США – "в соответствующее время".

Это был первый разговор лидеров США и Китая с июня, который состоялся на фоне анонсированных договоренностей о будущем соцсети TikTok и переговоров по торговле.

РЕКЛАМА:

Трамп недавно снова отложил выполнение закона, который требует заблокировать TikTok или продать его американскому владельцу.

Кроме того, Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.