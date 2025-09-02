Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пришло время для прекращения огня в Украине – генсек ООН на саммите ШОС

Ирина БалачукВторник, 2 сентября 2025, 07:38
Пришло время для прекращения огня в Украине – генсек ООН на саммите ШОС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото Getty images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите Шанхайской организации сотрудничества призвал прекратить российскую войну против Украины.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление генсека перед лидерами государств ШОС

Прямая речь Гуттереша: "В Украине давно настало время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру – в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН".

Реклама:

Детали: Он также призвал к прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и беспрепятственному доступу палестинского населения к гуманитарной помощи.

"От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов... мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир", – сказал генсек, добавив, что ШОС имеет "уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего".

Саммит глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября. В мероприятии приняли участие генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, лидеры КНР, Индии, Турции, Армении, Пакистана, России и других стран.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Глава РФ Владимир Путин на саммите традиционно врал о войне против Украины и выразил "надежду" на мир.
  • В министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание, что главный итоговый документ заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине не содержит ни одного упоминания о российской войне против Украины. В МИД считают, что это свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы.

ООНроссийско-украинская войнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
ООН
Бельгия признает Палестину как государство на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН
Свириденко на Совете Безопасности ООН: "Россия выбирает путь убийств вместо мира"
Совбез ООН единогласно проголосовал за завершение миротворческой миссии в Ливане
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: