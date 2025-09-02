Пришло время для прекращения огня в Украине – генсек ООН на саммите ШОС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите Шанхайской организации сотрудничества призвал прекратить российскую войну против Украины.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление генсека перед лидерами государств ШОС

Прямая речь Гуттереша: "В Украине давно настало время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру – в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН".

Детали: Он также призвал к прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и беспрепятственному доступу палестинского населения к гуманитарной помощи.

"От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов... мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир", – сказал генсек, добавив, что ШОС имеет "уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего".

Саммит глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа – 1 сентября. В мероприятии приняли участие генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, лидеры КНР, Индии, Турции, Армении, Пакистана, России и других стран.

Предыстория: