В Пекине лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых они обсудили "беспрецедентный уровень" сотрудничества, а российский лидер заявил, что Россия и Китай были "основными победителями" во Второй мировой войне.

Источник: CNN, российские пропагандистские агентства ТАСС, "РИА Новости"

Детали: Сначала состоялась трёхсторонняя встреча с участием Монголии, а затем Путин и Си провели двусторонние переговоры.

Российский лидер напомнил о Второй мировой войне, заявив, что Россия и Китай были её "основными победителями".

Прямая речь Путина: "Мы всегда были вместе тогда и остаёмся вместе теперь".

Детали: Си в ответ назвал Путина "старым другом" и подчеркнул готовность "вместе с Россией формировать более справедливую и рациональную систему глобального управления".

Прямая речь Си: "Китай готов сотрудничать с Россией для взаимной поддержки развития и возрождения, решительно отстаивать международную справедливость и строить справедливую и разумную систему глобального управления".

Детали: После переговоров "Газпром" объявил о подписании соглашения с китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Согласно плану, он ежегодно будет транспортировать 50 миллиардов кубометров газа из России в Китай через территорию Монголии. Этот договор рассчитан на 30 лет.

Что предшествовало:

Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявив, что тот постепенно теряет свои навыки во лжи.

Напомним: