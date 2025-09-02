Все разделы
В Пекине Путин и Си назвали себя "победителями Второй мировой войны" и заявили о "беспрецедентном уровне" отношений

Анастасия ПроцВторник, 2 сентября 2025, 11:13
В Пекине Путин и Си назвали себя победителями Второй мировой войны и заявили о беспрецедентном уровне отношений
Иллюстративное фото: Getty Images

В Пекине лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых они обсудили "беспрецедентный уровень" сотрудничества, а российский лидер заявил, что Россия и Китай были "основными победителями" во Второй мировой войне.

Источник: CNN, российские пропагандистские агентства ТАСС, "РИА Новости"

Детали: Сначала состоялась трёхсторонняя встреча с участием Монголии, а затем Путин и Си провели двусторонние переговоры.

Российский лидер напомнил о Второй мировой войне, заявив, что Россия и Китай были её "основными победителями".

Прямая речь Путина: "Мы всегда были вместе тогда и остаёмся вместе теперь".

Детали: Си в ответ назвал Путина "старым другом" и подчеркнул готовность "вместе с Россией формировать более справедливую и рациональную систему глобального управления".

Прямая речь Си: "Китай готов сотрудничать с Россией для взаимной поддержки развития и возрождения, решительно отстаивать международную справедливость и строить справедливую и разумную систему глобального управления".

Детали: После переговоров "Газпром" объявил о подписании соглашения с китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Согласно плану, он ежегодно будет транспортировать 50 миллиардов кубометров газа из России в Китай через территорию Монголии. Этот договор рассчитан на 30 лет.

Что предшествовало:

  • Глава РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.
  • Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал высказывания российского лидера Владимира Путина во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, заявив, что тот постепенно теряет свои навыки во лжи.

Напомним:

  • Глава Кремля Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырёхдневным визитом.

РосcияКитай
