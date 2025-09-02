Во Львове прощаются с Андреем Парубием

Во Львове прощаются с бывшим спикером Верховной Рады, нардепом от "Европейской Солидарности" и общественным деятелем Андреем Парубием, который был убит 30 августа.

Источник: "Суспільне"

Детали: Издание ведет прямую трансляцию церемонии.

Похороны Парубия начались в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра. Люди начали собираться на территории храма более чем за час до начала. Отдать дань уважения нардепу пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне.

В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания. Похоронят политика на Лычаковском кладбище.

Предыстория: