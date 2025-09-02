Во Львове прощаются с Андреем Парубием
Вторник, 2 сентября 2025, 12:16
Во Львове прощаются с бывшим спикером Верховной Рады, нардепом от "Европейской Солидарности" и общественным деятелем Андреем Парубием, который был убит 30 августа.
Источник: "Суспільне"
Детали: Издание ведет прямую трансляцию церемонии.
Похороны Парубия начались в 12:00 в Архикафедральном соборе святого Юра. Люди начали собираться на территории храма более чем за час до начала. Отдать дань уважения нардепу пришли родные, коллеги, однопартийцы, друзья и львовяне.
В 13:30 на площади Рынок начнется общегородская церемония прощания. Похоронят политика на Лычаковском кладбище.
Предыстория:
- 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину. По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
- Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.