Сын подозреваемого в убийстве Парубия был в ВСУ и погиб под Бахмутом

Сын подозреваемого в убийстве эксспикера парламента Андрея Парубия воевал в составе 93-й ОМБр в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте.

Источник: "Следствие.Инфо"

Детали: Пресофицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила, что Михаил-Виктор Сцельников, с позывным "Лемберг" воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте.

Реклама:

Глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова сообщила, что официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая 2023 года, потому что тела нет.

Родители погибшего давно разведены. Мать военного – писательница Елена Черненькая – написала книгу о пропавшем сыне "Лемберг: маму, ну не плачь".

На сайте Clarity-Project журналисты нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.

РЕКЛАМА:

Что было раньше: На суде подозреваемый в убийстве эксспикера парламента Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что это его "личная месть украинским властям". Мужчина заявил, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в РФ "искать тело своего сына" — украинского военного, пропавшего без вести на Бахмутском направлении.

Напомним: