Сын подозреваемого в убийстве Парубия был в ВСУ и погиб под Бахмутом
Сын подозреваемого в убийстве эксспикера парламента Андрея Парубия воевал в составе 93-й ОМБр в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте.
Источник: "Следствие.Инфо"
Детали: Пресофицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила, что Михаил-Виктор Сцельников, с позывным "Лемберг" воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го в Бахмуте.
Глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова сообщила, что официально Михаил Сцельников считается пропавшим без вести с 20 мая 2023 года, потому что тела нет.
Родители погибшего давно разведены. Мать военного – писательница Елена Черненькая – написала книгу о пропавшем сыне "Лемберг: маму, ну не плачь".
На сайте Clarity-Project журналисты нашли военного Михаила-Виктора Сцельникова, который находится в розыске как пропавший без вести в мае 2023 года в Бахмуте.
Что было раньше: На суде подозреваемый в убийстве эксспикера парламента Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил, что это его "личная месть украинским властям". Мужчина заявил, что хочет, чтобы его обменяли и он поехал в РФ "искать тело своего сына" — украинского военного, пропавшего без вести на Бахмутском направлении.
Напомним:
- 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.
- Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.