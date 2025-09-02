Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за угрозы БПЛА объявляли тревогу

Станислав ПогориловВторник, 2 сентября 2025, 09:35
В Киеве из-за угрозы БПЛА объявляли тревогу
фото: карта тревог

Утром 2 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА, она длилась почти 4 часа.

Источник: КМВА, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

Реклама:

В КМВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги.

Обновлено. В 13.00 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине в Киевской области. В результате атаки погиб один человек, есть раненые, возник пожар.
  • Также российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар. Есть раненые, среди них – ребенок.
  • С вечера 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 120 дронов удалось обезвредить, остальные 30 попали в цель.

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СБУ назвала подозрение своему генералу "местью за задержание сотрудников НАБУ"
Генералу СБУ объявили подозрение в незаконном обогащении
Большинство граждан Евросоюза за его расширение
Режиссер Наталья Ворожбит заявила, что ее дочь не поселили в коллегиум УКУ из-за ЛГБТ-флага в соцсети
Фицо на встрече с Путиным заявил, что обсудит с Зеленским удары по энергетике России
Эрдоган после разговора с Путиным и Зеленским заявил, что они "еще не готовы" к встрече
Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА
Дело о гибели людей у укрытия в Киеве отправили на новое рассмотрение: приговор охраннику отменили
По всей Украине звучала тревога из-за угрозы "Кинжалов"
Последние новости
20:03
Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем за жизнь на своих небоскребах
19:56
В Киеве в третий раз за сутки объявили тревогу из-за угрозы БпЛА, слышны взрывы
19:53
Словакия увеличивает импорт российского газа, чтобы "задобрить" Путина
19:51
Верующая Олислагерс, рекордсменка Великобритании и дочь звезды НФЛ: чем известны соперницы Магучих и Левченко
19:49
Макрон встретится с Зеленским 3 сентября в Париже
19:28
Журналисты заявили о давлении компании Fire Point после расследования
19:12
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 3 сентября
19:07
Мерц: Путин "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени"
18:48
СБУ назвала подозрение своему генералу "местью за задержание сотрудников НАБУ"
18:43
Британия может вскоре объявить о новых санкциях против РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: