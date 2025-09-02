В Киеве из-за угрозы БПЛА объявляли тревогу
Вторник, 2 сентября 2025, 09:35
Утром 2 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА, она длилась почти 4 часа.
Источник: КМВА, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БПЛА.
Реклама:
В КМВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги.
Обновлено. В 13.00 прозвучал отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар дронами по Белоцерковской общине в Киевской области. В результате атаки погиб один человек, есть раненые, возник пожар.
- Также российские войска нанесли удар по Сумам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар. Есть раненые, среди них – ребенок.
- С вечера 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 120 дронов удалось обезвредить, остальные 30 попали в цель.