В Киеве из-за угрозы БПЛА объявляли тревогу

Утром 2 сентября в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА, она длилась почти 4 часа.

Источник: КМВА, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БПЛА.

В КМВА призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги.

Обновлено. В 13.00 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало:

