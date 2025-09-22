Глава МИД Литвы: ЕС должен задействовать "план Б" из-за вето Орбана по Украине

Министр иностранных дел Литвы Каютутис Будрис считает, что Евросоюзу в ближайшее время следует запустить свой "план Б" для разблокирования начала переговоров с Украиной, которые заблокированы из-за сопротивления Венгрии.

Источник: Будрис в интервью "Европейской правде".

Детали: На вопрос о том, есть ли способ ускорить евроинтеграцию Украины в условиях венгерского вето, министр ответил утвердительно.

Реклама:

Он отметил, что в основе нормального процесса расширения лежит принцип, что продвижение страны зависит от ее достижений, и сейчас из-за Венгрии он подвергается сомнению – потому что Украина соответствует критериям, но Будапешт манипулирует правом вето.

"Мы стремимся получить 27 голосов, но пока этого не произошло, мы ищем альтернативные решения", – отметил Будрис.

Он подтвердил, что речь идет о так называемом "плане Б" для преодоления венгерского вето.

РЕКЛАМА:

"Мы не можем быть заложниками (вето Венгрии. – "ЕП"), и есть пути, как нам двигаться вперед. Еще во время председательства Дании у нас есть возможность и время, чтобы перейти к неформальным этапам, которые будут формально финализированы чуть позже. Нынешняя методология расширения позволяет такой подход", – отметил Кястутис Будрис.

"Эти шаги продемонстрируют наше уважение к правилам ЕС, а также помогут процессу реформ в Украине. Это также позволит нам сохранить ресурсы, мобилизованные Еврокомиссией, а также удержать внимание стран-членов", – добавил он.

"Я не знаю, каковы мотивы (вето со стороны венгерского правительства. – „ЕП"), но я не буду в позиции слабого и не буду в позиции заложника. И у нас есть решение, как этого избежать", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Будрис отметил, что оптимистично настроен по поводу того, что страны-члены поддержат этот путь.

"Речь не идет о том, чтобы об Украине появились какие-то новые слова и заявления, и, безусловно, речь не идет о создании иллюзии, что мы "что-то делаем, несмотря ни на что". Нет! Речь идет о сохранении импульса в движении Украины к ЕС. Речь идет о том, чтобы продолжать делать то, что действительно имеет значение – то есть реформы в Украине и подготовку ЕС к расширению... Неформальный процесс переговоров может стать таким механизмом", – отметил он.

Также Будрис утвердительно ответил на вопрос "ЕвроПравды" о том, должен ли "план Б" быть запущен уже сейчас, осенью 2025 года.

"Конечно. Импульс есть сейчас. Откладывать его опасно. Я видел это много раз... Удержать политический фокус там, где он есть – сложная задача", – сказал глава МИД Литвы.

Подробнее на эту тему – в статье Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС.

Также он заверил, что коалициада в Литве и присутствие в коалиции скандальной "Зари Немана" не будут иметь негативного влияния на дальнейшую поддержку Украины.

Читайте также полный текст интервью "Мы не можем быть заложниками Орбана в ЕС. Есть пути, как пойти вперед".