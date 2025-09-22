"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
Журналист и главный редактор проекта журналистских расследований Bihus.Іnfo Денис Бигус сообщил, что снова идет служить.
Источник: видеообращение Бигуса
Детали: По словам Бигуса, Винницкий ТЦК сделал ему "предложение, от которого сложно отказаться".
Бигус напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ он добровольно вступил в ВСУ, отслужил два года и впоследствии уволился – однако до сих пор не имеет статуса участника боевых действий, который должен предоставить МВД.
Прямая речь: "Суть в том, что я после увольнения с войны был абсолютно убежден, что меня мобилизуют буквально через пару месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя ее военной работой настолько, насколько это было возможно, и периодически удивляясь, почему этот отпуск так затянулся. Как я говорил в том же видео о войне: брони у меня не было ни в какой форме".
Детали: Журналист добавил, что проект Bihus.Info продолжит работу без его непосредственного участия: "Редакция продолжает работать, как и работала, просто без моего привлечения в редакционные процессы".
Напомним:
В начале полномасштабной войны автор Bihus Info стал добровольцем: во время службы он был оператором БПЛА, корректировал артиллерию в частности. Бигус уволился из рядов защитников Патрульной полиции в конце 2023 года.
Предыстория:
- В мае Bihus.Info. публиковал расследование о финансировании "Гончаренко-центров". По данным журналистов, "Гончаренко-центры" финансирует семейный бизнес подозреваемого в коррупции агробизнесмена Олега Бахматюка.
- После расследования Гончаренко начал оказывать давление на журналистов. Он обратился к Bihus.Info. с требованием предоставить информацию о бюджете, основных донорах, количестве работников и сколько издание заплатило налогов за прошлый год. Денис Бигус в своем YouTube-канале ответил, что доноры Bihus.info не влияют на контент расследований.
- 18 июня нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что журналист Денис Бигус является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины" и имеет удостоверение внештатного работника. Также Гончаренко заявил, что написал запрос в СБУ относительно Бигуса, однако там ответили, что Денис Бигус не числится среди сотрудников ведомства и в предыдущие годы не проходил военную службу в СБУ и не работал там.
- 19 июня Бигус признался, что действительно является внештатным работником Департамента военной контрразведки СБУ.