"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали

Журналист и главный редактор проекта журналистских расследований Bihus.Іnfo Денис Бигус сообщил, что снова идет служить.

Источник: видеообращение Бигуса

Детали: По словам Бигуса, Винницкий ТЦК сделал ему "предложение, от которого сложно отказаться".

Бигус напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ он добровольно вступил в ВСУ, отслужил два года и впоследствии уволился – однако до сих пор не имеет статуса участника боевых действий, который должен предоставить МВД.

Прямая речь: "Суть в том, что я после увольнения с войны был абсолютно убежден, что меня мобилизуют буквально через пару месяцев и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя ее военной работой настолько, насколько это было возможно, и периодически удивляясь, почему этот отпуск так затянулся. Как я говорил в том же видео о войне: брони у меня не было ни в какой форме".

Детали: Журналист добавил, что проект Bihus.Info продолжит работу без его непосредственного участия: "Редакция продолжает работать, как и работала, просто без моего привлечения в редакционные процессы".

Напомним:

В начале полномасштабной войны автор Bihus Info стал добровольцем: во время службы он был оператором БПЛА, корректировал артиллерию в частности. Бигус уволился из рядов защитников Патрульной полиции в конце 2023 года.

Предыстория: