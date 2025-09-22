"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували

Журналіст і головний редактор проєкту журналістських розслідувань Bihus.Іnfo Денис Бігус повідомив, що знову йде служити.

Джерело: відеозвернення Бігуса

Деталі: За словами Бігуса, Вінницьке ТЦК зробило йому "пропозицію, від якої складно відмовитись".

Бігус нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він добровільно вступив до ЗСУ, відслужив два роки і згодом звільнився – проте досі не має статусу учасника бойових дій, який має надати МВС.

Пряма мова: "Суть у тому, що я після звільнення з війни був абсолютно переконаний, що мене мобілізують буквально через пару місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнною роботою на стільки, на скільки це було можливо, і періодично дивуючись, чому ця відпустка так затяглась. Як я казав у тому ж відео про війну: броні в мене не було в жодній формі".

Деталі: Журналіст додав, що проєкт Bihus.Info продовжить роботу без його безпосередньої участі: "Редакція продовжує працювати, як і працювала, просто без мого залучення в редакційні процеси".

Нагадаємо:

На початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БПЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.

Передісторія: