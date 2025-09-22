Усі розділи
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували

Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 21:34
ТЦК зробив пропозицію: Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
скрин з відео

Журналіст і головний редактор проєкту журналістських розслідувань Bihus.Іnfo Денис Бігус повідомив, що знову йде служити. 

Джерело: відеозвернення Бігуса

Деталі: За словами Бігуса, Вінницьке ТЦК зробило йому "пропозицію, від якої складно відмовитись". 

Бігус нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він добровільно вступив до ЗСУ, відслужив два роки і згодом звільнився – проте досі не має статусу учасника бойових дій, який має надати МВС. 

Пряма мова: "Суть у тому, що я після звільнення з війни був абсолютно переконаний, що мене мобілізують буквально через пару місяців і ставився до цивільного життя як до позапланової відпустки, наповнюючи її воєнною роботою на стільки, на скільки це було можливо, і періодично дивуючись, чому ця відпустка так затяглась. Як я казав у тому ж відео про війну: броні в мене не було в жодній формі".

Деталі: Журналіст додав, що проєкт Bihus.Info продовжить роботу без його безпосередньої участі: "Редакція продовжує працювати, як і працювала, просто без мого залучення в редакційні процеси".

Нагадаємо:

  • На початку повномасштабної війни автор Bihus Info став добровольцем: під час служби він був оператором БПЛА, корегував артилерію зокрема. Бігус звільнився з лав оборонців Патрульної поліції наприкінці 2023 року.

Передісторія: 

  • У травні Bihus.Info. публікував розслідування щодо фінансування "Гончаренко-центрів". За даними журналістів, "Гончаренко-центри" фінансує родинний бізнес підозрюваного у корупції агробізнесмена Олега Бахматюка. 
  • Після розслідування Гончаренко почав чинити тиск на журналістів. Він звернувся до Bihus.Info. з вимогою надати інформацію про бюджет, основних донорів, кількість працівників та скільки видання заплатило податків за минулий рік. Денис Бігус у своєму YouTube-каналі відповів, що донори Bihus.info не впливають на контент розслідувань.
  • 18 червня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що журналіст Денис Бігус є "гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України" і має посвідчення позаштатного працівника. Також Гончаренко заявив, що написав запит в СБУ щодо Бігуса, однак там відповіли, що Денис Бігус не значиться серед співробітників відомства та у попередні роки не проходив військову службу в СБУ і не працював там. 
  • 19 червня Бігус зізнався, що дійсно є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки СБУ.

мобілізаціямедіа
