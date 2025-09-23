"Украинская правда" второй год подряд стала самым популярным новостным сайтом – исследование

Новости на "Украинской правде" потребляют 13% респондентов, опрошенных в ходе исследования "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году".

Источник: результаты исследования Интерньюз-Украина "Украинские медиа: потребление новостей и доверие в 2025 году"

Детали: Среди новостных сайтов "Украинская правда" на первом месте, в 2024 году ее читали 13% опрошенных, этот же процент сохранился в 2025 году.

На втором месте ТСН (12% и 12% соответственно), а за ним "Суспільне" (4% и 8%).

Среди служб и сервисов лидером является "Укр.нет" с 24% в 2024 и 21% в 2025 году. Также на втором месте УНИАН (который является новостным сайтом, хотя в исследовании его отнесли к категории "Службы и сервисы новостей") с 9% в 2024 году и 6% в 2025 году.

Кроме того, Facebook-страница "Украинской правды" вошла в тройку лидеров по популярности среди читателей.

На первом месте страница "Суспільне Новини" с 1% в 2024 году и 8% в 2025-м. На втором – espresso.tv.

"Украинская правда" заняла третье место, имея 4% читателей в 2024 году и 6 – в 2025.

Вырос процент читателей "Украинской правды" в Telegram: в 2024 году ее читали 2% опрошенных, в 2025 – 3%. Из YouTube-канала Ukrainska Pravda черпают новости 3% респондентов, что больше, чем 1% в 2024 году.

Исследование выполнено компанией InMind по заказу ОО "Интерньюз-Украина". В мае – августе 2025 года представители InMind опросили 1649 респондентов/-ок в городах Украины с населением 50 тыс.+. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5 %. Кроме опроса, были проведены 5 фокус-групповых дискуссий с жителями Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Хмельницкого и Полтавы.

Что предшествовало:

В 2024 году новости на "Украинской правде" потребляли 13% респондентов, опрошенных в ходе исследования медиапотребления от USAID / Internews, и это было больше всего среди новостных сайтов.