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"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов - исследование

Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 14:16
Украинская правда самая популярная среди новостных сайтов - исследование
фото: УП

Новости на "Украинской правде" потребляют 13% респондентов, опрошенных в ходе исследования медиапотребления от USAID / Internews, и это больше всего среди новостных сайтов.

Источник: презентация исследования в Киеве, "Суспільне"

Детали: Среди новостных сайтов "Украинская правда" на первом месте, в 2023 году ее читали 8% опрошенных, а в 2024 году - 13%.

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На втором месте ТСН (12% и 12% соответственно), а за ним "Цензор" (5% и 10%).

 
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Среди служб и сервисов безоговорочным лидером является "Укр.нет" с 12% в 2023 и 24% в 2024 году.

На телевидении лидирует "1+1" с 63% и 62% соответственно, за ним ICTV с 37% и СТБ 33% и 25%.

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Самым популярным радио, несомненно, остается "Украинское радио" 21% и 39%. В тройке "Радио НВ" с 10% и 14% и "Хит ФМ" с 18% и 10%.

 
иНФОГРАФиКА, "СУСПиЛЬНЕ"

медиасоциология
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