"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження

Новини на "Українській правді" споживають 13% респондентів, яких було опитано під час дослідження "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році".

Джерело: результати дослідження Інтерньюз-Україна "Українські медіа: споживання новин і довіра у 2025 році"

Деталі: Серед новинних сайтів "Українська правда" на першому місці, у 2024 році її читали 13% опитаних, цей же відсоток зберігся у 2025 році.

На другому місці ТСН (12% та 12% відповідно), а за ним "Суспільне" (4% та 8%).

Серед служб та сервісів лідером є "Укр.нет" з 24% у 2024 та 21% у 2025 році. Також на другому місці УНІАН (який є новинним сайтом, хоча у дослідженні його віднесли до категорії "Служби та сервіси новин") з 9% в 2024 році та 6% у 2025.

Крім того, Facebook-сторінка "Української правди" увійшла до трійки лідерів по популярності серед читачів.

На першому місці сторінка "Суспільне Новини" з 1% у 2024 році та 8% у 2025-му. На другому – espresso.tv.

"Українська правда" посіла третє місце маючи 4% читачів у 2024 році та 6 – у 2025.

Зріс відсоток читачів "Української правди" у Telegram: у 2024 році її читали 2% опитаних, у 2025 – 3%. З YouTube-каналу Ukrainska Pravda черпають новини 3% респондентів, що більше ніж 1% у 2024 році.

Дослідження виконано компанією InMind на замовлення ГО "Інтерньюз-Україна". У травні – серпні 2025 року представники InMind опитали 1649 респондентів/-ок у містах України з населенням 50 тис.+. Похибка вибірки ймовірністю 0,95 не перевищує 2,5 %. Окрім опитування, проводилися 5 фокус-групових дискусій із жителями/-льками Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Хмельницького та Полтави.

Що передувало:

У 2024 році новини на "Українській правді" споживали 13% респондентів, яких було опитано під час дослідження медіаспоживання від USAID / Internews, і це було найбільше серед новинних сайтів.