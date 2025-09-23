Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство

Президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Детали: На вопрос, должны ли страны Альянса сбивать российские самолеты, залетающие в их воздушное пространство, президент США ответил: "Да, я так считаю".

Его комментарий прозвучал на фоне дискуссий в НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, члена Альянса, на прошлой неделе.

На вопрос, будут ли США поддерживать союзников по НАТО в вопросе сбивания российских самолетов-нарушителей, Трамп сказал, что это "будет зависеть от обстоятельств".

"Но, знаете, у нас сильное отношение к НАТО. НАТО активизировалось. Когда они перешли с 2% до 5% (ВВП расходов на оборону. – Ред.), это было большое единение", – добавил он.

Перед этим государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, нарушающих его воздушное пространство, основываясь на разведданных об уровне угрозы, которую они могут представлять.