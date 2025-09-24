Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, что украинское наступление в 2023 году потерпело неудачу из-за нехватки сил, а Курская операция не принесла оперативного успеха украинской армии.

Источник: статья Залужного, опубликованная в "Зеркале недели"

Детали: Текст Залужного в целом касается роли инноваций при стратегическом планировании боевых действий. В то же время он дал оценку некоторым событиям прошлого, в частности украинскому контрнаступлению в 2023 году, когда еще был на посту главнокомандующего. По его словам, остановка того контрнаступления была обусловлена фактором "недостаточности сил и средств группировок, проводивших наступательные действия".

Прямая речь: "Для прорыва такого фронта противника необходимо было иметь решающее преимущество в силах и средствах именно на участке прорыва, а также иметь мобильные резервы, способные быстро войти в сформированный прорыв и выйти в оперативное пространство, прежде чем подойдут резервы противника для контрнаступления или будет организована новая линия обороны. К сожалению, по объективным и субъективным причинам создать такое преимущество перед самым наступлением мы уже не могли".

"Глубокое переосмысление результатов летнего наступления (в 2023 году – ред.) было обусловлено не только реакцией на попытку превратить такой тяжелый элемент войны в реалити-шоу, где сначала наши планы странным образом попали в Россию, а затем его ход комментировали в режиме онлайн разного рода предсказатели и пророки, которые впоследствии оказывались под санкциями или в розыске. Провал этих планов я до сих пор болезненно ощущаю. Однако главное — было крайне необходимо извлечь уроки и немедленно изменить стратегию. Стратегию, которая дала бы возможность выжить в совершенно новой войне".

Детали: Залужный пишет, что уже с 2022 года боевые действия на фронте начали приобретать позиционный характер.

Прямая речь: "Сегодня, анализируя те дни и изучая собственные материалы, я снова и снова утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, который имел место в Первой мировой войне. Фактически еще с осени 2022 года именно на Донецком направлении боевые действия уже постепенно приобрели позиционный характер".

Детали: При этом, по словам Залужного, россиянам удается продвигаться благодаря тактике выдавливания, при которой, в частности, вряд ли возможны такие маневры, как окружение. Отдельно Залужный приводит пример украинской операции в Курской области РФ как неудачной попытки нанести внезапный удар по врагу.

Прямая речь: "Конечно, такие действия (Курская операция – ред.), если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение — также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой.

Резюмируя вышесказанное, повторюсь, что в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, но и, что самое главное, невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство".

Предыстория: