Истребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление командования воздушных сил НАТО

Детали: Как указано, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", – говорится в сообщении.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



Сообщалось также, что в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски накануне, 24 сентября, обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых была поднята авиация США.

Напомним, на прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.