США атаковали корабль из Венесуэлы: убиты 11 террористов наркокартеля – Трамп

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 01:01
США атаковали корабль из Венесуэлы: убиты 11 террористов наркокартеля – Трамп
Эсминец ВМС США Lake Erie пересекает шлюзы Панамского канала 29 августа 2025 года. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил о военной операции, в результате которой были убиты 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х

Прямая речь Рубио: "Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось одной из признанных наркотеррористических организаций".

Детали: Каким именно типом вооружения был нанесен удар – не уточняется. Также пока неизвестно, выжили ли члены экипажа.

Дополнено: По словам Трампа, вооруженные силы США нанесли "кинетический удар" по судну, которое, по его словам, было связано с венесуэльским картелем Tren de Aragua. 

"TDA является признанной иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и несущей ответственность за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также акты насилия и террора на территории Соединенных Штатов и Западного полушария", – написал Трамп.

Трамп сообщил, что удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах.

"В результате удара 11 террористов были убиты", – написал американский президент.

Предыстория:

  • Эта атака стала первой публично подтвержденной операцией после того, как в начале августа Трамп подписал секретную директиву, которая позволяет проведение прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против ряда латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация классифицирует как иностранные террористические организации.
  • Госдеп США добавил в такой список венесуэльский Cartel de los Soles, который, по версии США, возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники его администрации.
  • Администрация США также объявила Мадуро в международный розыск и пообещала 50 миллионов долларов вознаграждения за его задержание, что вдвое больше, чем в свое время было назначено за голову Усамы бен Ладена.
  • В конце августа Трамп отправил к побережью Венесуэлы три ракетных эсминца типа Arleigh Burke и около 4 тысяч морских пехотинцев. Эти действия заставили правителя Венесуэлы мобилизовать миллионы ополченцев и заявить о "неизбежности вторжения".

