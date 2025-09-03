США атаковали корабль из Венесуэлы: убиты 11 террористов наркокартеля – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о военной операции, в результате которой были убиты 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х

Прямая речь Рубио: "Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось одной из признанных наркотеррористических организаций".

Реклама:

Детали: Каким именно типом вооружения был нанесен удар – не уточняется. Также пока неизвестно, выжили ли члены экипажа.

Дополнено: По словам Трампа, вооруженные силы США нанесли "кинетический удар" по судну, которое, по его словам, было связано с венесуэльским картелем Tren de Aragua.

🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ РЕКЛАМА: September 2, 2025

"TDA является признанной иностранной террористической организацией, действующей под контролем Николаса Мадуро и несущей ответственность за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также акты насилия и террора на территории Соединенных Штатов и Западного полушария", – написал Трамп.

Трамп сообщил, что удар был нанесен, когда террористы находились в международных водах.

"В результате удара 11 террористов были убиты", – написал американский президент.

Предыстория: