В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына
Среда, 3 сентября 2025, 05:01
Во время массированной российской атаки на Украину на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.
Источник: транслиция из Пекина
Детали: Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке правителя России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. После этого лидеры вместе вышли на трибуну и уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.
"Человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация", – заявил китайский лидер в своем выступлении.
Предыстория:
- Накануне СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Китай на своем бронированном поезде, чтобы принять участие в военном параде в Пекине по случаю годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.
- Глава Кремля Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом.
- С вечера 2 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками, а ночью 3 сентября выпустила по мирным населенным пунктам ракеты.