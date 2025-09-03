Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 05:01
В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына

Во время массированной российской атаки на Украину на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Источник: транслиция из Пекина

Детали: Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке правителя России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. После этого лидеры вместе вышли на трибуну и уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.

Реклама:
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

"Человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация", – заявил китайский лидер в своем выступлении.

Предыстория: 

  • Накануне СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Китай на своем бронированном поезде, чтобы принять участие в военном параде в Пекине по случаю годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.
  • Глава Кремля Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом.
  • С вечера 2 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками, а ночью 3 сентября выпустила по мирным населенным пунктам ракеты.

Китайпарад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Китай
Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61
Китай объявил о "пробном" безвизовом режиме для россиян
В Пекине Путин и Си назвали себя "победителями Второй мировой войны" и заявили о "беспрецедентном уровне" отношений
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: