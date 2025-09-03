В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына

Во время массированной российской атаки на Украину на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине прошел масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны.

Источник: транслиция из Пекина

Детали: Перед началом парада лидер Китая Си Цзиньпин встретил на красной дорожке правителя России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. После этого лидеры вместе вышли на трибуну и уже за ними последовали другие мировые лидеры. Всего на параде присутствуют более 26 глав государств.

Реклама:

Фото: Getty Images

"Человечество снова стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация", – заявил китайский лидер в своем выступлении.

Предыстория: