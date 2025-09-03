Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61

Китай во время масштабного военного парада продемонстрировал новейшие образцы стратегического вооружения, среди которых – межконтинентальная баллистическая ракета DF-61.

Источник: CNN

Детали: Во время парада на площади Тяньаньмэнь в столице Китая на восьмиколесной мобильной платформе была впервые публично показана ракета DF-61.

Реклама:

Вместе с ней Пекин представил баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, подводную баллистическую ракету JL-3 межконтинентальной дальности и новую версию DF-31 – наземную МБР.

Государственное информационное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что впервые китайская армия представила полный комплекс дальнобойных стратегических систем, которые формируют "триединую" ядерную силу — на суше, в море и в воздухе. В публикации подчеркивается, что этот потенциал является "стратегическим козырем для защиты национального суверенитета и отстаивания национального достоинства".

Справочно: По данным немецкого Института исследований мира и политики безопасности, обозначение DF-61 в последний раз использовалось еще в 1970-х годах. Тогда велась разработка ракеты на жидком топливе, однако программу закрыли в 1978 году.

РЕКЛАМА:

Предыстория: