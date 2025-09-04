DeepState проанализировал попытки врага проникнуть в Купянск

Аналитики проекта DeepState проанализировали ситуацию в Купянске Харьковской области и попытки вражеских сил проникнуть в город.

Источник: DeepState

Детали: В сообщении DeepState отмечается, что в среду россияне опубликовали кадры, на которых демонстрировали якобы наличие своего флага в разных уголках Купянска.

карта DeepState

Дословно DeepState: "В частности, фиксация кацапа была даже в центре города, который там беспрепятственно лазил определенное время. Сама же показуха с тряпками (флагами РФ – ред.) состоялась в точках, которые находятся в "серой зоне". 10 корпус позже показал кадры поражений некоторых кацапов на северных окраинах города в серой зоне, но делать выводы о полном уничтожении врага довольно рано".

Детали: Аналитический проект отмечает, что наличие противника на северных окраинах Купянска не является новостью, а достаточно длительное наличие "серой зоны" является демонстрацией этого.

И добавляет, что россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения.

Дословно DeepState: "Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается.

Чтобы увеличить шанс закрепления в городе, противник пытается завладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты".

Детали: По данным DeepState, российские оккупанты также пытаются проникнуть в город и увеличить свое присутствие, переодевшись в гражданские.

Дословно DeepState: "В настоящее время предпринимаются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные".

"В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже в какой-то мере обнаружил. А развивать успехи они берутся мгновенно".

Напомним: В субботу, 16 августа, россияне впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму Купянска с применением бронированной техники со стороны левого берега реки Оскол, украинские войска остановили атаку.

В конце августа Силы обороны освободили село Мирное недалеко от Купянска Харьковской области.