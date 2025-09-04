Забрали туалет и протерли стулья: КНДР уничтожила все следы Кима после встречи с Путиным в Пекине – СМИ
После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с правителем России Владимиром Путиным в Пекине северокорейские сотрудники тщательно вытерли все предметы, к которым прикасался Ким.
Источник: Reuters
Дословно агентство: "Несмотря на демонстрацию дружеских отношений между Кимом и Путиным, видеозапись, опубликованная в среду, показала чрезвычайные меры, принятые закрытым государством для сокрытия каких-либо подсказок о состоянии здоровья Кима".
Детали: Reuters отмечает, что на видео, которым поделился в соцсети кремлевский репортер Александр Юнашев, видно, как двое сотрудников Кима убирают комнату, где лидер КНДР и Путин провели более двух часов.
В частности, они тщательно протерли спинку и подлокотники кресла, на котором сидел Ким, а также журнальный столик, который стоял рядом. Стакан Кима вообще забрали.
Южнокорейские и японские разведывательные службы отметили, что, как и во время предыдущих зарубежных поездок, лидер КНДР возил с собой и собственный туалет.
По словам эксперта по вопросам руководства Северной Кореи из американского Stimson Center Майкла Мэддена, такие меры являются стандартным протоколом еще со времен предшественника Кима – его отца Ким Чен Ира.
"Специальный туалет и собственные мусорные пакеты для мусора, отходов и окурков предназначены для того, чтобы иностранные разведывательные службы, даже дружественные, не могли получить образцы и проверить их", – сказал Мэдден.
Он пояснил, что волосы и частицы кожного покрова могут дать представление о каких-либо медицинских проблемах северокорейского лидера.
Reuters напоминает, что такие меры безопасности команда Кима принимает не впервые. В частности, в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима в течение нескольких часов убирали его гостиничный номер, а также выносили предметы, включая матрас.
В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейские охранники продезинфицировали стул и стол перед тем, как Ким сел.
А перед саммитом с Путиным в 2023 году, охранники лидера КНДР не только продезинфицировали стул, а даже проверили его с помощью металлоискателя.
Что было раньше: Лидер Китая Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын разговаривали о возможности дожить до 150 лет, когда направлялись на военный парад в Пекине.
Предыстория:
- Ранее журналисты утверждали, что российского правителя Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.