Забрали туалет и протерли стулья: КНДР уничтожила все следы Кима после встречи с Путиным в Пекине – СМИ

После встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с правителем России Владимиром Путиным в Пекине северокорейские сотрудники тщательно вытерли все предметы, к которым прикасался Ким.

Источник: Reuters

Дословно агентство: "Несмотря на демонстрацию дружеских отношений между Кимом и Путиным, видеозапись, опубликованная в среду, показала чрезвычайные меры, принятые закрытым государством для сокрытия каких-либо подсказок о состоянии здоровья Кима".

Детали: Reuters отмечает, что на видео, которым поделился в соцсети кремлевский репортер Александр Юнашев, видно, как двое сотрудников Кима убирают комнату, где лидер КНДР и Путин провели более двух часов.

В частности, они тщательно протерли спинку и подлокотники кресла, на котором сидел Ким, а также журнальный столик, который стоял рядом. Стакан Кима вообще забрали.

Южнокорейские и японские разведывательные службы отметили, что, как и во время предыдущих зарубежных поездок, лидер КНДР возил с собой и собственный туалет.

По словам эксперта по вопросам руководства Северной Кореи из американского Stimson Center Майкла Мэддена, такие меры являются стандартным протоколом еще со времен предшественника Кима – его отца Ким Чен Ира.

"Специальный туалет и собственные мусорные пакеты для мусора, отходов и окурков предназначены для того, чтобы иностранные разведывательные службы, даже дружественные, не могли получить образцы и проверить их", – сказал Мэдден.

Он пояснил, что волосы и частицы кожного покрова могут дать представление о каких-либо медицинских проблемах северокорейского лидера.

Reuters напоминает, что такие меры безопасности команда Кима принимает не впервые. В частности, в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима в течение нескольких часов убирали его гостиничный номер, а также выносили предметы, включая матрас.

В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейские охранники продезинфицировали стул и стол перед тем, как Ким сел.

А перед саммитом с Путиным в 2023 году, охранники лидера КНДР не только продезинфицировали стул, а даже проверили его с помощью металлоискателя.

