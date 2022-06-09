С Путиным за границу ездит охранник, собирающий его фекалии в чемодан – СМИ
Журналисты утверждают, что российского президента Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.
Источник: совместная публикация журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина
Детали: Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.
По данным журналистов, спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.
Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.
Предыстория:
- Ранее российские оппозиционные журналисты проанализировали внутренние документы охраны Путина и выяснили, что его сопровождает как минимум десяток врачей во всех поездках. 35 раз его проверял хирург, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. Кроме того, глава России увлекается нетрадиционной медициной, в том числе принимает ванны из экстракта оленьих рогов.
- 8 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что в июне не будут проводить ежегодную заготовленную пресс-конференцию Путина, однако, не объяснил причины.
- В конце мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился, что только умалишенные могут считать Путина больным.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов говорил, что у Путина различные заболевания, в том числе онкологическое, но еще несколько лет он проживет.