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С Путиным за границу ездит охранник, собирающий его фекалии в чемодан – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 19:57
владимир путин на заседании глав государств-членов одкб в мае. фото: getty images

Журналисты утверждают, что российского президента Владимира Путина за границей сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает с собой в Россию.

Источник: совместная публикация журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проекта" Михаила Рубина

Детали: Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от косвенных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России в туалеты во время визита во Францию.

По данным журналистов, спецсотрудник собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают потом в чемодане в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья.

Предыстория:

  • Ранее российские оппозиционные журналисты проанализировали внутренние документы охраны Путина и выяснили, что его сопровождает как минимум десяток врачей во всех поездках. 35 раз его проверял хирург, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. Кроме того, глава России увлекается нетрадиционной медициной, в том числе принимает ванны из экстракта оленьих рогов.
  • 8 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что в июне не будут проводить ежегодную заготовленную пресс-конференцию Путина, однако, не объяснил причины.
  • В конце мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился, что только умалишенные могут считать Путина больным.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов говорил, что у Путина различные заболевания, в том числе онкологическое, но еще несколько лет он проживет.

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Темы: ПутинРосcияшпионаж
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