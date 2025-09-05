Все разделы
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены "и Украине, и России"

Ольга ГлущенкоПятница, 5 сентября 2025, 06:56
В Кремле заявили, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России
Песков, фото: РИА Новости

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

Источник: интервью Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ)

Прямая речь Пескова: "Ведь что было одной из первопричин этого "конфликта" (войны России против Украины – ред.)? Это когда, собственно, стали нарушаться основы гарантий для нашей страны".

Детали: Песков в очередной раз повторил российский нарратив о "втягивании Украины в НАТО".

Он добавил, что при "урегулировании" гарантии безопасности должны быть предоставлены и украинцам, и россиянам.

Также Песков отметил, что для разговора правителя России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом (о которой говорил Трамп – ред.) "пока нет никаких наработок".Но, по словам спикера Кремля, "такой разговор может быть организован очень быстро".

Прямая речь Пескова: "Подобные встречи должны организоваться для того, чтобы зафиксировать результат".

Что предшествовало: Ранее Песков заявлял, что, как считают в Кремле, переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности должны вестись непублично.

Росcияроссийско-украинская войнагарантии безопасности
