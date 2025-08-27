Все разделы
У Путина заявили, что хотят тайно вести переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины

Станислав ПогориловСреда, 27 августа 2025, 14:02
Владимир Путин, Дональд Трамп, фото: "РИА Новости"

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что, как считают в Кремле, переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности должны вестись непублично.

Источник: российские пропагандисты, российский "Интерфакс"ВВС

Детали: По словам спикера Кремля, тема гарантий безопасности является важнейшей в "урегулировании" войны в Украине, но публичный разговор по этому поводу якобы вреден для результата.

"Безусловно, это одна из важнейших тем (гарантии безопасности – ред.) в контексте усилий по поиску урегулирования (войны в Украине - ред.). Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов... "Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезным для общей результативности", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина, кроме того, похвалил президента США Дональда Трампа за посреднические миротворческие усилия, а также сказал, что руководители переговорных групп РФ и Украины "находятся на связи, хотя новых сроков следующего раунда пока нет.

Перед этим спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области.

Предыстория:

СШАроссийско-украинская войнагарантии безопасности
