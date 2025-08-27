У Путина заявили, что хотят тайно вести переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что, как считают в Кремле, переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности должны вестись непублично.
Источник: российские пропагандисты, российский "Интерфакс", ВВС
Детали: По словам спикера Кремля, тема гарантий безопасности является важнейшей в "урегулировании" войны в Украине, но публичный разговор по этому поводу якобы вреден для результата.
"Безусловно, это одна из важнейших тем (гарантии безопасности – ред.) в контексте усилий по поиску урегулирования (войны в Украине - ред.). Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов... "Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезным для общей результативности", - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина, кроме того, похвалил президента США Дональда Трампа за посреднические миротворческие усилия, а также сказал, что руководители переговорных групп РФ и Украины "находятся на связи, хотя новых сроков следующего раунда пока нет.
Перед этим спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области.
Предыстория:
- Дональд Трамп после встречи с Путиным 15 августа на Аляске заявил, что договорился с главой Кремля об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский откинул эти требования.
- Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске во время встречи с Трампом.
- В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
- Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.