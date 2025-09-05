Путин: Повторяю еще раз, что место для встречи – Москва

Правитель РФ Владимир Путин дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.

Источник: Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь главы Кремля: "Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов. Пожалуйста. Приезжайте". Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%-ная".

Детали: Желание Украины встречаться в третьей стране он назвал "избыточным запросом".

"Но, если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу", ну, вот мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз: если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого столица РФ – город-герой Москва", – заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля пригласил Зеленского в Москву "для переговоров, а не для капитуляции"

Он подчеркнул, что "это было предложение Путина" и "Москва увидела", что Зеленский отверг его.

Предыстория: