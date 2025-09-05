Путин: Повторяю еще раз, что место для встречи – Москва
Правитель РФ Владимир Путин дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.
Источник: Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября, РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь главы Кремля: "Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов. Пожалуйста. Приезжайте". Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%-ная".
Детали: Желание Украины встречаться в третьей стране он назвал "избыточным запросом".
"Но, если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу", ну, вот мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз: если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого столица РФ – город-герой Москва", – заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля пригласил Зеленского в Москву "для переговоров, а не для капитуляции"
Он подчеркнул, что "это было предложение Путина" и "Москва увидела", что Зеленский отверг его.
Предыстория:
- Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
- Позже Зеленский заявил, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву", – сказал президент Украины.