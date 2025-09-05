Трамп заявил о потере РФ и Индии, которые стали на сторону "самого мрачного" Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social после саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Россия и Индия перешли на сторону Китая и пожелал им "цветущего" будущего.

Источник: Truth Social

Прямая речь Трампа: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к самому глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и цветущее будущее вместе".

Реклама:

Детали: Свой пост Трамп проиллюстрировал фото, на котором вместе лидер КНР Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых они обсудили "беспрецедентный уровень" сотрудничества, а российский лидер заявил, что Россия и Китай были "основными победителями" во Второй мировой войне.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: