Трамп заявил о потере РФ и Индии, которые стали на сторону "самого мрачного" Китая
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social после саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Россия и Индия перешли на сторону Китая и пожелал им "цветущего" будущего.
Источник: Truth Social
Прямая речь Трампа: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к самому глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и цветущее будущее вместе".
Детали: Свой пост Трамп проиллюстрировал фото, на котором вместе лидер КНР Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Ранее в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых они обсудили "беспрецедентный уровень" сотрудничества, а российский лидер заявил, что Россия и Китай были "основными победителями" во Второй мировой войне.
Что предшествовало:
- Перед этим Трамп заявлял, что лидер Китая Си Цзиньпин вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном "готовит заговор" против Америки.
- Также, по данным CNN, Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" заявил, что Европа должна полностью прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы способствовать миру в Украине.