Трамп заявил о потере РФ и Индии, которые стали на сторону "самого мрачного" Китая

Станислав ПогориловПятница, 5 сентября 2025, 15:45
Трамп заявил о потере РФ и Индии, которые стали на сторону самого мрачного Китая
Дональд Трамп, фото: Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social после саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Россия и Индия перешли на сторону Китая и пожелал им "цветущего" будущего.

Источник: Truth Social

Прямая речь Трампа: "Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к самому глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и цветущее будущее вместе".

Детали: Свой пост Трамп проиллюстрировал фото, на котором вместе лидер КНР Си Цзиньпин, правитель РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее в Пекине Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых они обсудили "беспрецедентный уровень" сотрудничества, а российский лидер заявил, что Россия и Китай были "основными победителями" во Второй мировой войне.

 

Что предшествовало:

  • Перед этим Трамп заявлял, что лидер Китая Си Цзиньпин вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном "готовит заговор" против Америки.
  • Также, по данным CNN, Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" заявил, что Европа должна полностью прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы способствовать миру в Украине.

ТрампРосcияИндияКитай
