Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники

Депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене, в ближайшие дни могут экстрадировать из Дубая в Украину.

Источник: три источника "Украинской правды" в правоохранительных органах и политических кругах

Детали: 13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск Христенко.

Накануне большой войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014-м он неоднократно посещал РФ.

Что предшествовало: