Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники

Михаил Ткач, Татьяна ОлейникПятница, 5 сентября 2025, 18:52
Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники
Фото из Facebook Христенко

Депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене, в ближайшие дни могут экстрадировать из Дубая в Украину.

Источник: три источника "Украинской правды" в правоохранительных органах и политических кругах

Детали: 13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск Христенко.

Реклама:

Накануне большой войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014-м он неоднократно посещал РФ.

Что предшествовало:

  • 21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
  • 6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.
  • В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнал, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет там в квартире площадью 173 квадратных метра.

ОПЗЖВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
ОПЗЖ
Нардепа от ОПЗЖ Христенко, сбежавший перед вторжением, объявлен в розыск
В Раде чувствуется "затхлость" энергетики. Мы как группа продленного дня – вице-спикер Кондратюк
В "Слуге народа" считают, что действиям Бойко должны дать оценку правоохранители
Последние новости
07:51
Силы обороны Украины уничтожили еще 970 российских оккупантов – Генштаб
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
В Киеве в результате падения обломка вражеского БПЛА горит здание Кабмина
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 13 пострадавших
Все новости...
Реклама:
Реклама: