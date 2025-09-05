Депутата от ОПЗЖ Христенко могут экстрадировать из Дубая в Украину – источники
Пятница, 5 сентября 2025, 18:52
Депутата от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене, в ближайшие дни могут экстрадировать из Дубая в Украину.
Источник: три источника "Украинской правды" в правоохранительных органах и политических кругах
Детали: 13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск Христенко.
Накануне большой войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность к России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014-м он неоднократно посещал РФ.
Что предшествовало:
- 21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
- 6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.
- В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнал, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет там в квартире площадью 173 квадратных метра.