Трамп: Европа должна играть ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно европейские страны должны играть ключевую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, одновременно подтвердив готовность Вашингтона помочь.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

Детали: По словам американского президента, США не отказываются от поддержки Украины, однако он подчеркнул первоочередную роль европейских партнеров.

"Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им", – сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что именно Европа должна выступать первой в предоставлении гарантий.

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", – заявил президент США.

Предыстория: