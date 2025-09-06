Все разделы
Трамп: Европа должна играть ведущую роль в гарантиях безопасности для Украины

Иван ДьяконовСуббота, 6 сентября 2025, 00:45
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно европейские страны должны играть ключевую роль в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, одновременно подтвердив готовность Вашингтона помочь.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме

Детали: По словам американского президента, США не отказываются от поддержки Украины, однако он подчеркнул первоочередную роль европейских партнеров.

"Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им", – сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что именно Европа должна выступать первой в предоставлении гарантий.

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось", – заявил президент США.

Предыстория:

  • 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.
  • По его словам, вклад США будет окончательно финализируют в ближайшие недели.
  • 5 сентября NBC News со ссылкой на нескольких собеседников сообщило, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Соединенные Штаты могут взять на себя ведущую роль в контроле большой буферной зоны, созданной для защиты Украины от российской агрессии.
  • В то же время Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что сейчас у правителя России Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.

Трампгарантии безопасностироссийско-украинская война
