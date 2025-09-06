"Он может приехать в Киев": Зеленский ответил Путину на предложение встретиться в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, вместо этого предложил российскому правителю приехать в Киев.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Прямая речь: "Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетным обстрелом. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это", – сказал Зеленский.

Реклама:

Детали: По словам украинского президента, предложение Путина выглядело как способ отложить реальную встречу.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет неприемлемо для меня или для других", – отметил Зеленский.

Предыстория:

РЕКЛАМА: