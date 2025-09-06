"Он может приехать в Киев": Зеленский ответил Путину на предложение встретиться в Москве
Суббота, 6 сентября 2025, 07:44
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, вместо этого предложил российскому правителю приехать в Киев.
Источник: Зеленский в интервью ABC News
Прямая речь: "Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетным обстрелом. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это", – сказал Зеленский.
Детали: По словам украинского президента, предложение Путина выглядело как способ отложить реальную встречу.
"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет неприемлемо для меня или для других", – отметил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее Путин заявил, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
- 2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.