Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Он может приехать в Киев": Зеленский ответил Путину на предложение встретиться в Москве

Иван ДьяконовСуббота, 6 сентября 2025, 07:44
Он может приехать в Киев: Зеленский ответил Путину на предложение встретиться в Москве
Фото: ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, вместо этого предложил российскому правителю приехать в Киев.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Прямая речь: "Он может приехать в Киев. Я не могу ехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетным обстрелом. Я не могу ехать в столицу этого террориста. Путин понимает это", – сказал Зеленский.

Реклама:

Детали: По словам украинского президента, предложение Путина выглядело как способ отложить реальную встречу.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что будет неприемлемо для меня или для других", – отметил Зеленский.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее Путин заявил, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
  • 2 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

ЗеленскийПутинроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест
Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики
Энергетики посоветовали украинцам готовиться к различным сценариям со светом осенью
В Беларуси стало известно о смерти за решеткой 36-летнего политзаключенного
Все новости...
Зеленский
Зеленский после встречи с Фицо увидел готовность Словакии присоединиться к гарантиям безопасности
Зеленский: Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию, если они не из России
Зеленский встретился с Фицо, который рассказал о своих контактах в Китае
Последние новости
09:00
Сильное землетрясение всколыхнуло греческий остров Эвбея, толчки ощутили в Афинах
08:44
Россия атаковала 84 беспилотниками, 23 дрона ударили в цели
08:39
интервьюЯрослав Грицак: Это последняя попытка России удержать Украину в своем пространстве
08:37
футболКогда даже ничья будет позором. Анонс матча Азербайджан – Украина
08:30
Партия премьера Норвегии победила на выборах
08:18
Силы обороны на Покровском и Новопавловском направлениях отразили более сотни атак за сутки
07:57
Президент Польши назвал преждевременными дискуссии о вступлении Украины в ЕС и НАТО
07:43
Украина и ЕС начали скрининг по последнему, "аграрному" кластеру переговоров о вступлении
07:30
ВСУ обезвредили еще 950 российских оккупантов
06:46
футболИталия и Израиль устроили голевую феерию в квалификации чемпионата мира, Дания разгромила Грецию
Все новости...
Реклама:
Реклама: