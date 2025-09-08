ХАМАС ответил на "последнее предупреждение" Трампа

Палестинская группировка ХАМАС ответила на "последнее предупреждение" президента США Дональда Трампа и заявила о "готовности сесть за стол переговоров".

Источник: заявление ХАМАС, цитирует The Times of Israel

Детали: The Times of Israel отмечает, что после того, как Трамп обратился к ХАМАС и назвал это "последним предупреждением", группировка сделала, по мнению издания, "осторожно сформулированное заявление".

В этом заявлении ХАМАС сообщает о готовности "немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех пленных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из Сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления" анклавом.

Дословно из заявления: "ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие усилиям по прекращению агрессии против нашего народа".

Детали: В своем заявлении ХАМАС подтвердил, что получил "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение перемирия".

Что предшествовало: Трамп сделал "последнее предупреждение" ХАМАС о последствиях отказа принять его условия по освобождению заложников и окончанию войны в Секторе Газа.

Напомним: Ожидается, что на следующей неделе США, Катар и Египет представят комплексное соглашение, которое предусматривает полное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и создание новой администрации вместо "ХАМАС".