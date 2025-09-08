Сырский: В августе ВСУ восстановили контроль над 58 кв. км и сорвали планы врага в Донецкой области
В августе 2025 года украинская армия восстановила контроль над 58 кв. кмтерритории, освободила несколько населённых пунктов и сорвала планы России осуществить прорыв в Донецкой области.
Источник: Генштаб со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского по итогам совещания о деятельности войска
Прямая речь: "Август 2025-го стал для нашего войска месяцем больших испытаний, но на выходе мы получили немало позитивных результатов. Такой вывод делаю из совещания, которое провёл по итогам деятельности Вооружённых Сил Украины в августе".
Детали: По словам Сырского, основные усилия сосредоточивались на сдерживании противника и нанесении ему максимально возможных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях – Лиманском, Добропольском, Покровском, Новопавловском, и при этом применять тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь России.
Россияне рассчитывали на прорыв в районе Покровско-Мирноградской агломерации и наступление на Запорожье, однако эти планы провалились.
На Добропольском направлении оккупанты захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском – получили 5 кв. км, тогда как ВСУ восстановили контроль над 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потерь территорий не было, а на Северо-Слобожанском украинские силы отбили ещё 4 кв. км.
Прямая речь: "Противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населённые пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений.
В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 км² территории, освобождён ряд населённых пунктов".
Детали: Сырский подчеркнул, что август стал месяцем организационных изменений в Вооружённых Силах – завершается переход на корпусную систему управления, армейские корпуса получают полосы ответственности и полномочия. Это, по его словам, делает управление войсками более эффективным и результативным.
"Сейчас противник имеет трёхкратное превосходство в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз. Однако я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и, особенно, солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов", – отметил Сырский.
Главнокомандующий отметил и успехи украинских ударов по территории России. Средствами Deep Strike поражено 60 объектов, среди них предприятия по производству топлива, склады боеприпасов, комплексы ПВО и транспортная инфраструктура. Украинские дроны в течение августа поразили более 67 тысяч целей, а эффективность программы Middle Strike выросла на 25%.
Он сообщил, что потери российских оккупантов в августе составили 28 790 человек, а с начала 2025 года было уничтожено и ранено 297 350 военнослужащих.
Что предшествовало:
- Ранее Сырский сообщал, что потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.
- Силы обороны деоккупировали село Заречное Лиманской общины Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.