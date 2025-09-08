СБУ заявляет, что задержанный в НАБУ "крот" работал на ФСБ и был частью агентурной сети

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявляют, что задержанный в июле сотрудник НАБУ Виктор Гусаров входил в масштабную агентурную сеть российских спецслужб.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что кроме сотрудника НАБУ, в эту сеть входили ещё трое агентов, разоблачённых ранее. Они имели доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом, использовали конспиративные методы и много лет передавали информацию ФСБ.

ФОТО: СБУ

Согласно материалам дела, сеть курировал офицер российской спецслужбы Игорь Егоров, который начал формировать её ещё в 2009 году. Первым его агентом был генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный в 2020 году за подготовку терактов и сотрудничество с ФСБ.

Позднее СБУ разоблачила ещё одного агента – бывшего заместителя руководителя охраны Януковича Дмитрия Иванцова. В феврале 2014 года он помог беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и присоединился к оккупационным силам. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и выполняет роль резидента ФСБ, координируя подрывную деятельность других агентов РФ в Украине.

В 2024 году СБУ выявила ещё одного участника этой сети – военнослужащего Национальной гвардии. По данным следствия, он на протяжении нескольких лет передавал Иванцову информацию об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, а также сведения о последствиях российских обстрелов.

Что касается Гусарова, установлено, что он был завербован ещё в 2012 году и после 2014-го продолжил передавать данные Иванцову. Переписка агентов возобновилась уже на третий день после так называемого "референдума" в Крыму.

Следствие установило более 60 эпизодов передачи "кротом" данных с ограниченным доступом, в частности персональных данных украинских силовиков и граждан, которых российские спецслужбы планировали вербовать. Для этого он использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

После документирования преступлений сотрудник НАБУ был задержан. У него изъяли телефон и компьютерную технику, которыми он пользовался для контактов с кураторами. Ему объявлено подозрение по статьям о государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ подчеркнули, что дело касается конкретного сотрудника и не влияет на деятельность НАБУ как институции. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Предыстория:

21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.

Перед этим Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным источника УП, речь шла о Викторе Гусарове.

На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.

Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

