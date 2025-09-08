Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ заявляет, что задержанный в НАБУ "крот" работал на ФСБ и был частью агентурной сети

Анастасия ПроцПонедельник, 8 сентября 2025, 11:20
СБУ заявляет, что задержанный в НАБУ крот работал на ФСБ и был частью агентурной сети
фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявляют, что задержанный в июле сотрудник НАБУ Виктор Гусаров входил в масштабную агентурную сеть российских спецслужб.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: Отмечается, что кроме сотрудника НАБУ, в эту сеть входили ещё трое агентов, разоблачённых ранее. Они имели доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом, использовали конспиративные методы и много лет передавали информацию ФСБ.

Реклама:
 
ФОТО: СБУ

Согласно материалам дела, сеть курировал офицер российской спецслужбы Игорь Егоров, который начал формировать её ещё в 2009 году. Первым его агентом был генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный в 2020 году за подготовку терактов и сотрудничество с ФСБ.

Позднее СБУ разоблачила ещё одного агента  бывшего заместителя руководителя охраны Януковича Дмитрия Иванцова. В феврале 2014 года он помог беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и присоединился к оккупационным силам. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и выполняет роль резидента ФСБ, координируя подрывную деятельность других агентов РФ в Украине.

В 2024 году СБУ выявила ещё одного участника этой сети  военнослужащего Национальной гвардии. По данным следствия, он на протяжении нескольких лет передавал Иванцову информацию об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, а также сведения о последствиях российских обстрелов.

РЕКЛАМА:

Что касается Гусарова, установлено, что он был завербован ещё в 2012 году и после 2014-го продолжил передавать данные Иванцову. Переписка агентов возобновилась уже на третий день после так называемого "референдума" в Крыму.

Следствие установило более 60 эпизодов передачи "кротом" данных с ограниченным доступом, в частности персональных данных украинских силовиков и граждан, которых российские спецслужбы планировали вербовать. Для этого он использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

После документирования преступлений сотрудник НАБУ был задержан. У него изъяли телефон и компьютерную технику, которыми он пользовался для контактов с кураторами. Ему объявлено подозрение по статьям о государственной измене и несанкционированных действиях с информацией. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ подчеркнули, что дело касается конкретного сотрудника и не влияет на деятельность НАБУ как институции. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Предыстория:

  • 21 июля стало известно, что у сотрудников НАБУ без постановлений суда проводятся следственные действия, которые осуществляют сотрудники СБУ и Офиса генерального прокурора. Спецслужба и правоохранители провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Бюро в разных областях Украины.
  • Перед этим Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным источника УП, речь шла о Викторе Гусарове.
  • На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне.
  • Позже это вылилось в подозрения сотрудникам антикоррупционных органов.

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ есть у СБУ

СБУНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
СБУ
Руководители НАБУ и САП о подозрении генералу СБУ: Нет никакой мести, это бред
В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ
В Киеве вскрыли "конвертцентр" с оборотом в 1,5 млрд: задержан бывший топ-налоговик
Последние новости
13:10
В субботу в Украине без осадков, в воскресенье на западе пройдут дожди
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
Все новости...
Реклама:
Реклама: