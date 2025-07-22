Для руководителей САП и НАБУ существовал запрет на выезд в командировку за границу – источники УП
Руководителей САП Александра Клименко и НАБУ Семена Кривоноса могли не выпустить в заграничную командировку, поскольку пограничники имели соответствующие отметки для запрета пересечения ими границы.
Источник: статья "Украинской правды" "Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ"
Дословно: "На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне. Что их возвращение состоится в совершенно иной контекст, они понимали еще в момент выезда".
Детали: По данным источников УП, на Кривоносе и Клименко у пограничников стояли так называемые "флажки" - сигнал о запрете выезда.
В статье отмечается, что после часов выяснения и звонков в Киев, Кривоноса и Клименко выпустили из страны. "На момент выхода текста они должны были находиться в пути обратно, прервав командировку", - говорится в материале.
Также, говорят собеседники УП в антикоррупционной среде, не исключено, что "мы дождемся и такого "обоснованного" подозрения самому руководителю НАБУ".
В интернете уже гуляли какие-то обвинения его в причастности к какой-то "сделке". А после этого? Если никто не будет бояться воровать и тратить украденное, то делайте выводы сами", - сказал собеседник УП.
Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ
Что предшествовало:
- В понедельник Служба безопасности заявила об операции по "нейтрализации российского влияния на НАБУ", во время которой в частности задержали сотрудника центрального аппарата Бюро, подозреваемого в шпионаже на Россию.
- В НАБУ пожаловались, что к сотрудникам Бюро применили силу, а следственные действия проходили без решения суда. Там также заявили, что доказательств участия задержанного сотрудника ведомства в антигосударственной деятельности нет.
- Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), во время которых был разоблачен подозреваемый агент РФ, и планируют обсудить эти события с руководством правительства.
- Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в ответ на заявление послов стран "Группы семи", в котором те выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ, призвала Киев сохранить достижения реформ.