Для руководителей САП и НАБУ существовал запрет на выезд в командировку за границу – источники УП

Руководителей САП Александра Клименко и НАБУ Семена Кривоноса могли не выпустить в заграничную командировку, поскольку пограничники имели соответствующие отметки для запрета пересечения ими границы.

Источник: статья "Украинской правды" "Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ"

Дословно: "На время проведения массовых обысков руководители обеих антикоррупционных структур находились в командировке в Лондоне. Что их возвращение состоится в совершенно иной контекст, они понимали еще в момент выезда".

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Детали: По данным источников УП, на Кривоносе и Клименко у пограничников стояли так называемые "флажки" - сигнал о запрете выезда.

В статье отмечается, что после часов выяснения и звонков в Киев, Кривоноса и Клименко выпустили из страны. "На момент выхода текста они должны были находиться в пути обратно, прервав командировку", - говорится в материале.

Также, говорят собеседники УП в антикоррупционной среде, не исключено, что "мы дождемся и такого "обоснованного" подозрения самому руководителю НАБУ".

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В интернете уже гуляли какие-то обвинения его в причастности к какой-то "сделке". А после этого? Если никто не будет бояться воровать и тратить украденное, то делайте выводы сами", - сказал собеседник УП.

Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

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