СБУ: В рядах НАБУ задержан российский "крот", которого курировал экс-охранник Януковича

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявляют о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

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Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов - заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал беглому президенту перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ".

Детали: По данным источника УП, речь идет о Викторе Гусарове.

В СБУ говорят, что задокументировали не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта.

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Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан, добавляют прокуроры. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое выполненное задание, утверждают правоохранители, агент получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку.

Отмечается, что после основательного документирования преступлений сотрудника НАБУ, его задержали сотрудники СБУ и ОГП. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Сотруднику НАБУ сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Дословно ОГП: "Отметим, что руководство НАБУ было проинформировано о возможных рисках в отношении их сотрудника. Однако, никаких мер реагирования принято не было, а после этого подозреваемый пытался уничтожить доказательства своей противоправной деятельности".

Что предшествовало: НАБУ заявило, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводит в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.

В СБУ настаивают, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором