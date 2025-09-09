Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
Армия обороны Израиля заявила, что палестинские гражданские лица во всех районах города Газа должны немедленно эвакуироваться перед крупной наземной операцией против ХАМАС в этом районе.
Источник: The Times of Israel
Прямая речь спикера ЦАХАЛа Авихая Адраи: "Армия обороны Израиля решительно настроена победить ХАМАС и будет действовать в районе города Газа с большой силой, так же как и по всей полосе Газы".
Детали: Палестинцам приказали направляться в определенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газы через прибрежную дорогу.
"Оставаться в этом районе чрезвычайно опасно", – подчеркнул Адраи.
В сообщении также указан номер телефона, по которому палестинцы могут "сообщать о блокпостах ХАМАСа или попытках его членов препятствовать эвакуации".
Издание акцентирует, что это предупреждение является первым приказом о широкомасштабной эвакуации для всего города Газа. Предыдущие предупреждения, озвученные ЦАХАЛОМ в последние дни, касались только конкретных зданий и прилегающих к ним территорий.
Предыстория:
- Ранее агентство Reuters сообщало, что 8 августа Военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.
- Позже The Times of Israel сообщило, что около 60 000 израильских резервистов получат приказы о призыве на фоне планирования наступления против ХАМАС в городе Газа.