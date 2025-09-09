УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что в суде его 65-летнего отца раздели догола для проверки. Семья считает такое поведение моральным давлением и способом унизить отца. При этом Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Магамедрасулову.
Источник: сестра детектива НАБУ Мария в комментарии УП, ЦПК
Прямая речь: "Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами сзади.
То есть они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат и он будет морально уничтожен.
Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить отца".
Детали: Мария Магамедрасулова сообщила, что после такого стресса отец сказал ей, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу рассказал ей об инциденте с проверкой. Мужчине 65 лет.
По словам сестры детектива, заседание перенесли якобы из-за болезни одного из судей.
Суд запланирован на 24 сентября. При этом Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей.
Апелляционную жалобу должны были рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят.
Срок меры пресечения для детектива истекает 21 сентября, поэтому смысла в проведении заседания по апелляции 24 сентября нет.
Предыстория:
- Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
- Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
- Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
- По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".