УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают

Сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что в суде его 65-летнего отца раздели догола для проверки. Семья считает такое поведение моральным давлением и способом унизить отца. При этом Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Магамедрасулову.

Источник: сестра детектива НАБУ Мария в комментарии УП, ЦПК

Прямая речь: "Вчера перед заседанием 6-8 человек в форме завели его в комнату, где сказали раздеться догола, снять все до белья, но они еще проверяли различными приборами сзади.

То есть они хотели его унизить и точно знали, что об этом узнает мой брат и он будет морально уничтожен.

Это делалось для того, чтобы морально уничтожить мою семью и унизить отца".

Детали: Мария Магамедрасулова сообщила, что после такого стресса отец сказал ей, что больше не пойдет на суд. Кроме того, он не сразу рассказал ей об инциденте с проверкой. Мужчине 65 лет.

По словам сестры детектива, заседание перенесли якобы из-за болезни одного из судей.

Суд запланирован на 24 сентября. При этом Магамедрасулов уже почти 50 дней находится под стражей.

Апелляционную жалобу должны были рассмотреть еще 29 июля, но с тех пор заседание постоянно переносят.

Срок меры пресечения для детектива истекает 21 сентября, поэтому смысла в проведении заседания по апелляции 24 сентября нет.

