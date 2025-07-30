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Сотрудник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича – УП  

Украинская правдаСреда, 30 июля 2025, 13:59
Сотрудник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича – УП  
Руслан Магамедрасулов в суде. фото, предоставленное УП источником

Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".

Источник: собеседники УП в антикоррупционных органах, чьи слова упоминаются в тексте "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?".

Дословно: "В частности, как утверждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент.

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Из-за этого и коллектив НАБУ, и прокуроры САП сейчас существенно деморализованы и ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с коллегами".

Детали: В материале рассказывается, что у сотрудников НАБУ и САП есть подробный анализ всех своих сотрудников, к которым пришли СБУ и ГБР и применили следственные действия.

"И почти все эти люди напрямую связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского", - говорится в тексте УП.

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Предыстория:

  • 21 июля СБУ проводила ряд обысков и задержаний, касающихся работы НАБУ и САП. Так, был задержан один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.
  • В СБУ и ОГП тогда заявили, что он "выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли". 
  • В Киеве 22 июля суд избрал Магамедрасулову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

НАБУСБУ
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