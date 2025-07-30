Сотрудник НАБУ Магамедрасулов, задержанный СБУ, занимался документированием Миндича – УП  

Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".

Источник: собеседники УП в антикоррупционных органах, чьи слова упоминаются в тексте "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?".

Дословно: "В частности, как утверждают антикоррупционеры, Руслан Магамедрасулов, который сейчас подозревается в государственной измене, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием друга президента Тимура Миндича в той же квартире, в которой бывал и сам президент.

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Из-за этого и коллектив НАБУ, и прокуроры САП сейчас существенно деморализованы и ждут решения ситуации не только с будущим обеих структур, но и с коллегами".

Детали: В материале рассказывается, что у сотрудников НАБУ и САП есть подробный анализ всех своих сотрудников, к которым пришли СБУ и ГБР и применили следственные действия.

"И почти все эти люди напрямую связаны с расследованиями, в которых фигурируют топ-чиновники из ближайшего окружения Зеленского", - говорится в тексте УП.

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