Эпизод 1, в котором Настя и Федя обсуждают свою продуктивность и близки к тому, чтобы расплакаться
Думаете, что у вас проблемы с продуктивностью? Все познается в сравнении! Послушав новый подкаст "Украинской правды" вы поймете, что у вас все не так плохо на фоне проблем, которые есть у Федора Попадюка и Анастасии Кориновской.
Проснувшись однажды, Федор понял, что он снова проспал на два часа, опять опаздывает в редакцию и снова не успевает сделать все, что напланировал в своей голове.
Проснувшись однажды, Настя поняла, что выгорела. И что все, что она делает, никак не приближает ее к тому, чего она хочет.
Встретившись на обеде и пообщавшись о собственной продуктивности, Федя с Настей поняли, что их жизнь - это ад, в котором будильник звенит несколько часов, задачи не делаются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорание и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках – уже часть жизни.
Чтобы исправить ситуацию, Настя и Федя решили действовать радикальными методами. И самое радикальное, что они придумали, это начать делать подкаст "Я не встигаю!", с помощью которого они решили систематизировать все свои проблемы и попытаться их как-то решить. А чтобы процесс реорганизации собственных жизней шел как-то быстрее, они решили звать в подкаст более продуктивных гостей и просить у них советов.
В первом эпизоде подкаста "Я не встигаю!", Федор и Настя решили сесть вдвоем и зафиксировать проблемы собственной продуктивности:
Если вам интересно следить за успехами Насти и Федора, то подкаст можно слушать на: Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify, Сайт УП, другие платформы.
В первом эпизоде подкаста Настя и Федор говорят о следующем:
- Как давно Федор не успевает и почему его жизнь похожа на ад?
- Чего Настя ждет от улучшения собственной продуктивности?
- Как Настя выгорела из-за трудоголизма, а Федя из-за потери смыслов?
- Каким образом нарциссизм Федора влияет на его работу?
- Какие проблемы с тайм-менеджментом у Насти?
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В течение всего сезона подкаста Настя и Федя будут обсуждать все основные темы собственной производительности:
- Что такое планирование и как научиться планировать свою жизнь?
- Что такое тайм-менеджмент и как научиться успевать все делать вовремя?
- Что такое прокрастинация? Как перестать откладывать дела и лениться?
- Как работать над большими и сложными проектами?
- Трудоголизм как зависимость: как не перерабатывать?
- Эмоциональное выгорание: как понять, что выгорел?
- Работа и самооценка: как избавиться от чувства вины?
- Как находить время на самосовершенствование?
- Как развивать креативность?
- Концентрация: как не отвлекаться?
Прослушивание этого подкаста на 100% повысит вашу уверенность в том, что у вас все не так плохо. Оценки и комментарии в Apple Podcasts повысят вашу производительность на 20%. Распространение этого подкаста среди друзей, родственников и знакомых отсрочит все ваши дедлайны на неделю!
Я не встигаю!
Жизнь авторов подкаста "Я не встигаю!" - это ад, в котором будильник звенит по два часа, задачи не выполняются годами, дедлайны снятся в кошмарах, работа остается на выходные, а выгорания и ощущение пустоты, черные круги под глазами и следы от слез на щеках - уже часть жизни.
Авторы подкаста "Я не успеваю!" не сделают вас более продуктивным - потому что они не знают как это. Возможно, они как-то организуют свою жизнь с помощью более продуктивных гостей. Но это не точно!
Подкаст можна слухати на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.